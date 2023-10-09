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Сегодня, 21:08

Организаторы предложили включить пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028

Руслан Минаев
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Мемориальный колизей Лос-Анджелеса.
Фото Global Look Press

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе предложил включить в программу соревнований пять видов спорта.

Организаторы предложили включить в Олимпиаду флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол вместе с софтболом. Решение о включении должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК).

Голосование пройдет на следующей сессии МОК 15-17 октября в Индии.

Ранее комитет откладывал дату принятия решения по новым видам спорта на Олимпиаде-2028.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в Лос-Аджелесе 14 июля 2028 года. Соревнования завершатся 30 июля.

Олимпиада
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