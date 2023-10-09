Сергачев рассказал, что хотел бы выступить за сборную России на Олимпиаде

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, что хотел бы выступить за сборную России на Олимпиаде.

«Понимаю ли, что могу больше не выступить за сборную России на Олимпиаде? Не хочу об этом думать. Кубки Стэнли есть, а Олимпиады нет, хотелось бы выиграть. Я надеюсь, что мы сыграем. Но я понимаю, что возможно и такое, и от этого очень грустно. Это мечта всей моей жизнь — выйти за сборную России на Олимпиаде. Не обязательно выиграть, конечно, выиграть всегда хочется, и мы все заряжены на победу, но сам процесс —выйти, готовиться, быть с ребятами, одеть эту майку. Это была бы честь для меня. Конечно, это несправедливо по отношению к тем, кто готовился к Олимпиаде и живет ради нее. Они тренируются четыре года, какие-то этапу кубка мира проходят, а потом раз, и они не могут поехать на Олимпиаду, где они могли бы заработать и показать себя. Я больше не за себя переживаю, что не сыграем, хотя, может еше и сыграем на Олимпиаде, а то, что молодые ребята хоккеисты 16-17 лет не могут выступать на разных турнирах, как я вот выступал. Это огромный толчок. После юниорского чемпионата мира забирают, например, в канадские лиги, на тебя могут посмотреть скауты. За них мне очень обидно, когда молодые ребята себя проявить не могут и начать свою карьеру с этого трамплина. Если я не сыграю, то будет обидно, но у меня карьера нормальная», — сказал Сергачев YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены до участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.