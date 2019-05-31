Александра Бриллиантова: "Национальный спортивный арбитраж важен и для решения внутренних задач, и для международного взаимодействия"

Руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова прокомментировала новость, что Россия потеряла место в Международном арбитражном совете по спорту (ICAS) – высшего руководящего органа Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Нужно внести ясность в появившуюся сегодня новость о кадровых изменениях в ICAS, – сказала Бриллиантова. – Речь идет о новом составе президиума этого органа, в который лично я никогда не входила.

До конца прошлого года я была членом Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) и покинула его в связи с истечением срока избрания и изменением регламента АНОК, который предусматривает теперь возможность выдвижения в ICAS только независимых физических лиц, никак не связанных с национальными олимпийскими комитетами и с Олимпийским движением в целом. За исключением Председателя. Я входила в ICAS от Ассоциации национальных олимпийских комитетов на срок c 2015 по 2018 год, по истечении которого АНОК изменил политику номинирования своих представителей. Но это уже давняя история, поскольку новый состав ICAS был сформирован осенью прошлого года.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы представители от России вошли в состав самого Международного спортивного арбитражного суда в качестве арбитров и принимали участие в повседневной, оперативной работе этого органа по рассмотрению спортивных споров международного характера.

В том числе, и для более плотного взаимодействия с нашими зарубежными коллегами ОКР, совместно с Паралимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами создал национальный спортивный арбитраж, новую структуру, которая рассматривает в т.ч. и трудовые споры, связанные с отношениями спортсменов и тренеров с клубами и федерациями, а также споры, касающиеся употребления допинга.

Это действительно важный для нашей деятельности шаг. С очень хорошими перспективами как для внутреннего пользования, так и для сотрудничества на международной арене.