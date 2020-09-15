Вылечившийся от коронавируса может распространять инфекцию до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять инфекцию до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.

«Наши наблюдения в регионах России показали, что выделение вируса может продолжаться вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. У человека уже нет симптомов, он чувствует себя прекрасно, у него нормальный анализ крови и другие показатели, но вирус из носа он выделяет», — заявила Попова.

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 475 человек.