Россия снова обновила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. Их теперь больше 14 тысяч

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 85 регионах, что является новым рекордом для страны по числу зараженных за все время пандемии. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 573), Санкт-Петербурге (602), Московской области (429), Ростовской области (280) и Нижегородской области (277).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.