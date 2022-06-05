Газизов — о суде со «Спартаком»: «Процесс продолжается, все нормально. Шансы есть»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о судебных разбирательствах со «Спартаком».
«Процесс продолжается, все нормально. Еще будут заседания. Впереди Верховный суд. Шансы есть, конечно», — сказал Газизов «СЭ».
11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.
7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.