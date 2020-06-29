Коронавирус в мире 29 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 28 июня в мире зарегистрированы 10 243 858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 504 410 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 5 553 495 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 637 077 человек. Далее идут Бразилия (1 345 254), Россия (624 437), Индия (549 197) и Великобритания (311 151). После этой пятерки — Испания (295 850), Перу (279 419), Чили (271 982), Италия (240 310) и Иран (222 669).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (128 437), Бразилии (57 658), Великобритании (43 550), Италии (34 738) и Франции (29 778). Далее идут Испания (28 343), Мексика (26 648), Индия (16 487), Иран (10 508), Бельгия (9 732) и Перу (9 317).

Больше всего выздоровевших людей — в США (1 093 456), далее идут Бразилия (733 848), Россия (399 087), Индия (321 774), Чили (232 210), Италия (188 891), Иран (183 310), Германия (177 700), Турция (170 595), Перу (167 998).

Всего на данный момент в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.