Компания, где работал погибший водитель, выразила соболезнования его родным и близким

Компания Деликатеска.ру, в которой работал водитель Сергей Захаров, выразила соболезнования своим родным и близким. Захаров погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП, — говорится в сообщении в Instagram компании. -Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи.

Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более 2-х лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. Наши водители — наша главная ценность. Это лицо и душа нашей компании, это те, кому мы доверяем самое важное — представлять нас перед нашими покупателями. И Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой трагедии, всем кто писал нам, выражал соболезнования и предлагал помощь. Мы очень ценим вашу поддержку и внимание. Мы окажем родным Сергея всю необходимую помощь. Друзья, пожалуйста, будьте ответственны, берегите себя и окружающих! Страшно и горько думать о том, что всего этого легко можно было избежать. Вечная память Сергею".

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.