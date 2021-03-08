Главное о коронавирусе в России и мире на 8 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на понедельник, 8 марта, за последние сутки в России выявлено 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 322 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 421), Санкт-Петербурге (956), Московской области (746), Нижегородской области (382) и Ростовской области (268).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 8 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 117 469 564.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 696 250 человек. Далее идут Индия (11 229 698) и Бразилия (11 019 344).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 537 838. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (265 500) и Мексика (190 604).

Словакия из-за нехватки мест в реанимации направляет больных коронавирусом в ФРГ и Польшу. В стране с 20:00 до 01:00 по местному времени введен комендантский час, а с 05:00 до 20:00 гражданам запрещено покидать жилища без уважительных причин.

— Власти столицы Румынии ужесточили ограничения. В Бухаресте до 22 марта закроют внутренние помещения в ресторанах и барах, а также театры, кинотеатры и игорные заведения. Кроме того, запрещены спектакли, концерты и фестивали под открытым небом.

— Гендиректор Pfizer Альберт Бурла не смог въехать в Израиль, так как не завершил курс вакцинации от коронавируса. По данным издания The Jerusalem Post, никто из членов делегации компании не получил вторую дозу вакцины.