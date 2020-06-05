  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

09:50

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс поделился мнением о слухах про глобальное чипирование людей.

Ранее появились слухи, что к пандемии коронавируса причастен Гейтс, который стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

— Я никогда не занимался микрочипами, — приводит слова Гейтса Business Insider. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир