Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс поделился мнением о слухах про глобальное чипирование людей.

Ранее появились слухи, что к пандемии коронавируса причастен Гейтс, который стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

— Я никогда не занимался микрочипами, — приводит слова Гейтса Business Insider. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико.