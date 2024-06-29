Baza: бухгалтер ЦСКА Лосева перевела 600 тысяч рублей мошенникам

Мошенники обманули на 600 тысяч рублей бухгалтера ЦСКА Елену Лосеву, сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестные представились сотрудниками ОМС и сказали, что Лосевой нужно поменять страховой полис. Ей нужно было сообщить мошенникам четырехзначный код, который пришел на телефон. Она назвала его, после чего услышала нецензурную брань в трубке и поняла, что говорит с мошенниками.

Через время на соцсети Лосевой пришло сообщение о взломе аккаунта. Чтобы вернуть доступ, ей необходимо было перезвонить на номер, по которому ответила девушка и перевеле ее звонок на «специалиста Сбербанка» Николая Соболева.

В итоге ее уговорили перевести деньги на имя неизвестного мужчины через систему быстрых платежей. После того, как она перевела деньги, ей сказали, что свяжутся завтра, но никто так и не перезвонил. Спустя время она обратилась в полицию.