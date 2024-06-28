«Алые паруса» 2024: смотреть трансляцию фестиваля в прямом эфире

Фестиваль «Алые паруса» 2024 пройдет в пятницу, 28 июня, в Санкт-Петербурге. Праздничный концерт, который стартует после сбора выпускников, их родителей и учителей на территории Дворцовой площади, запланирован на 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию праздника «Алые паруса» 2024 можно будет в прямом эфире бесплатно на Пятом канале с 22.00.

Концертная программа в 2024 году разделена на несколько тематических блоков. В первом блоке зрителей ждет выступление певца Амирчика, а после него — IOWA. На сцене также появятся ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером всего концерта станет Мот, а в качестве ведущих выступят Митя Хрусталев и Ида Галич.

Более подробная информация о проведении праздника «Алые паруса» 2024 доступна по ссылке в материале «СЭ».