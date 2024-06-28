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«Алые паруса» 2024: смотреть трансляцию фестиваля в прямом эфире

Фестиваль «Алые паруса» 2024 28 июня в Санкт-Петербурге
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Алые паруса&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Фестиваль «Алые паруса» 2024 пройдет в пятницу, 28 июня, в Санкт-Петербурге. Праздничный концерт, который стартует после сбора выпускников, их родителей и учителей на территории Дворцовой площади, запланирован на 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию праздника «Алые паруса» 2024 можно будет в прямом эфире бесплатно на Пятом канале с 22.00.

Концертная программа в 2024 году разделена на несколько тематических блоков. В первом блоке зрителей ждет выступление певца Амирчика, а после него — IOWA. На сцене также появятся ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером всего концерта станет Мот, а в качестве ведущих выступят Митя Хрусталев и Ида Галич.

Более подробная информация о проведении праздника «Алые паруса» 2024 доступна по ссылке в материале «СЭ».

Фестиваль &laquo;Алые Паруса&raquo;. «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения

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