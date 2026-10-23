Царукян набросился на Дэниса из-за футболки о Хамзате во время пресс-конференции перед RAF 14

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян и американец Диллон Дэнис стали участниками массовой потасовки на пресс-конференции перед турниром RAF 14. Инцидент произошел в Лас-Вегасе (США) 22 октября, сообщает MMA Fighting.

В начале мероприятия соперники обменивались репликами без физического контакта. Затем Дэнис встал и продемонстрировал футболку с оскорбительным изображением и надписью в адрес Хамзата Чимаева — друга и одноклубника Царукяна.

После этого Царукян вскочил со своего места и бросился в сторону Дэниса. На сцену выбежали представители команд и сотрудники службы безопасности. Завязалась массовая потасовка, которую организаторам удалось остановить. После инцидента бойцы не вернулись для традиционной дуэли взглядов.

Царукян и Дэнис должны встретиться в главной схватке турнира RAF 14 по правилам борьбы. Соревнования запланированы на пятницу, 23 октября, в Лас-Вегасе.