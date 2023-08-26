Холлоуэй и Корейский Зомби показали одинаковый вес и провели дуэль взглядов перед UFC Fight Night 225

В Каланге (Сингапур) состоялись финальные дуэли взглядов перед турниром UFC Fight Night 225. Его главным боем станет противостояние полулегковесов — американца Макса Холлоуэя и корейца Чен Сун Юна по прозвищу «Корейский зомби».

На официальном взвешивании, которое прошло накануне бойца показали одинаковый вес — 66,2 кг.

Результаты взвешивания:

Макс Холлоуэй (66,2 кг) — Корейский Зомби (66,2 кг)

Энтони Смит (93,2 кг) — Райан Спэнн (93 кг)

Гига Чикадзе (66,2 кг) — Алекс Касерес (66 кг)

Ринья Накамура (61,2 кг) — Ферни Гарсия (61,5 кг)

Эрин Блэнчфилд (57 кг) — Тайла Сантос (56,5 кг)

Джуниор Тафа (115,7 кг) — Паркер Портер (116,1 кг)

Турнир пройдет в ночь с 26 на 27 августа.