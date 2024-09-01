Витрук: «О'Мэлли и Двалишвили максимально неудобны друг для друга»

Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук оценил расклад сил в поединке между чемпионом легчайшего дивизиона UFC Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили.

«Тяжелый бой для обоих. О'Мэлли может просто к себе не подпустить, а Двалишвили, если пройдет, способен полностью растрепать. Шон уже не сможет встать. Мераб борется и выматывает, но если пропустит от Шона, все может закончится. 50 на 50. Оба опасны и максимально неудобны для друг друга», — приводит слова Витрука MMA.Metaratings.ru.

UFC 306 пройдет 15 сентября. О'Мэлли последний бой провел в марте 2024 года в рамках турнира UFC 299, выиграв у Марлона Веры единогласным решением судей. Двалишвили последний раз выходил в октагон в феврале 2024 года на турнире UFC 298, победив Генри Сехудо единогласным решением судей.