Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: когда бой UFC, дата и время

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут поединок на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля

Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 12 июля.

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени, прелимы — в 2.00. Главный кард ожидается в 4.00 мск. Бой Макгрегора и Холлоуэя начнется около 6.00 мск.

37-летний Макгрегор в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 6 поражения. В 2021 году ирландец дважды проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В последнем из них Конор получил тяжелый перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой голени и выбыл на длительный срок.

34-летний Холлоуэй имеет рекорд в 27 побед и 9 поражений. Предыдущим соперником Макса был бразилец Чарльз Оливейра, которому Макс проиграл в бою за символический титул BMF единогласным решением судей на турнире UFC 326.

Трансляцию турнира UFC 329 в Лас-Вегасе должны показать каналы холдинга «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Подробности будут известны за некоторое время до турнира.

Результаты боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.