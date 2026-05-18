Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: когда бой UFC, дата и время

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут поединок на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 12 июля.

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени, прелимы — в 2.00. Главный кард ожидается в 4.00 мск. Бой Макгрегора и Холлоуэя начнется около 6.00 мск.

37-летний Макгрегор в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 6 поражения. В 2021 году ирландец дважды проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В последнем из них Конор получил тяжелый перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой голени и выбыл на длительный срок.

34-летний Холлоуэй имеет рекорд в 27 побед и 9 поражений. Предыдущим соперником Макса был бразилец Чарльз Оливейра, которому Макс проиграл в бою за символический титул BMF единогласным решением судей на турнире UFC 326.

Трансляцию турнира UFC 329 в Лас-Вегасе должны показать каналы холдинга «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Подробности будут известны за некоторое время до турнира.

Результаты боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
РПЦ проинформировала Ватикан о гонениях на православных на Украине
Американская певица и киноактриса Долли Партон. Биография
Что произошло за день 25 августа. Главное
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

PFL Брюссель: полный кард, дата и время турнира, где смотреть

Конор Макгрегор: дата следующего боя UFC и кто соперник в июле 2026
Новости
RSS RSS
Все новости