Макгрегор сорвал очки с Холлоуэя во время битвы взглядов перед боем на турнире UFC 329

Бойцы Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели яркую битву взглядов перед своим поединком на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

37-летний ирландец Макгрегор подошел к своему 34-летнему сопернику, сорвал с него очки, а затем прижался к его лбу. После этого соперники обменялись репликами. Все это время бойцов сдерживали охранники.

Когда битва взлядов закончилась, Холлоуэй закричал в сторону публики, а Макгрегор поклонился.

Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля.