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Макгрегор сорвал очки с Холлоуэя во время битвы взглядов перед боем на турнире UFC 329

Павел Лопатко
Коннор Макгрегор.
Фото Getty Images

Бойцы Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели яркую битву взглядов перед своим поединком на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

37-летний ирландец Макгрегор подошел к своему 34-летнему сопернику, сорвал с него очки, а затем прижался к его лбу. После этого соперники обменялись репликами. Все это время бойцов сдерживали охранники.

Когда битва взлядов закончилась, Холлоуэй закричал в сторону публики, а Макгрегор поклонился.

Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля.

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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