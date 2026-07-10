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Макгрегор: «Я устраню Холлоуэя, последнего моего соперника, который все еще остается в UFC»

Павел Лопатко

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился мнением о своем сопернике по поединку на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе американце Максе Холлоуэе.

«Я считаю его бокс убогим, я вообще его не ценю. У него одна передача, и она не впечатляет. Мы очень редко видели магию от Макса Холлоуэя в октагоне, маленького злого Макса Холлоуэя. В субботу вечером он будет уничтожен.

Мой прогноз? Уничтожение. Я уничтожу Макса. Я устраню Макса, последнего моего соперника, который все еще остается в UFC. Все мои остальные соперники ушли, Макс — последний, и в субботу вечером он будет устранен навсегда», — сказал 37-летний спортсмен на пресс-конференции.

Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля.

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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