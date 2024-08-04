Генри Сехудо рассказал, что больше всего поразило его в Умаре Нурмагомедове

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) отметил, что Умар Нурмагомедов (18-0) — очень опасный соперник.

«Больше всего в Умаре мне запомнились его поздние тейкдауны в конце раунда. Он очень опасный соперник, который всегда осознает, как проходит для него бой», — написал Сехудо в соцсети X.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.