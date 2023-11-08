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Том Аспиналл: профайл бойца и история выступления в UFC

Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом на турнире UFC 295 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Том Аспинэлл.
Фото Reuters

Турнир UFC 295 состоится в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь на 12 ноября. В соглавном бою вечера Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом. Трансляция турнира начнется в 2.00 по московскому времени.

Том Аспиналл родился 11 апреля 1993 в Салфорде (Великобритания). Сейчас ему 30 лет. Рост Аспиналла: 195,5 см. Вес: 117 кг. Размах рук: 198 см. Размах ног: 111 см.

Британский боец начал свою карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. За это время он одержал 13 побед и три поражения в ММА.

30-летний тяжеловес выступает в UFC с 2020-го. Дебют в организации Даны Уайта Том состоялся 26 июля 2020 года в поединке против Джейка Коллье на UFC on ESPN 14. Тогда Аспиналл проиграл техническим нокаутом. В общей сложности в UFC он провел семь поединков, в которых одержал шесть побед и одно поражение.

Выступление Тома Аспиналла в UFC:

  • UFC Fight Night 224 Аспиналл (победа) — Тыбура

  • UFC Fight Night 208 Блэйдс — Аспиналл (победа)

  • UFC Fight Night 204 Волков — Аспиналл (победа)

  • UFC Fight Night 191 Аспиналл (победа) — Спивак

  • UFC Fight Night 185 Орловский — Аспиналл (победа)

  • UFC Fight Night 179 Аспиналл (победа) — Будо

  • UFC on ESPN 14 Аспиналл — Коллье (победа)

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Сергей Павлович
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