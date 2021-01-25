Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова можно заявлять в конкурс футбольных знатоков, и он вряд ли подведет. Просто факт: однажды Хабиб пришел на матч «Спартака» и сказал, сколько Никита Симонян забил голов в 1950 году. Теперь же Нурмагомедов заявил, что хочет стать профессиональным футболистом. Наверное, в шутку, но это хороший повод, чтобы вновь рассказать о футбольных увлечениях бойца.

Хабиб Нурмагомедов

Страна: Россия. Возраст: 31 год. Весовая категория: до 70,3 кг. Победы: 29. Поражения: 0. Ничьи: 0. Дебют в ММА: 13 сентября 2008 года.

Отец Хабиба 40 лет болел за «Спартак»

Отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — активно приобщал сыновей к футболу. Абдулманап более 40 лет болел за «Спартак». Любимая эпоха — когда красно-белых тренировал Константин Бесков.

В сентябре 2019 года Хабиб дрался с Дастином Порье в Абу-Даби. За несколько дней до боя мы немного поговорили с Нурмагомедовым-старшим о футболе.

— Нравилось, как играл в воротах Ринат Дасаев, — отметил он. — Очень импонировала игра Вагиза Хидиятуллина, техника Федора Черенкова. А пасы Юрия Гаврилова — это что-то с чем-то. Была такая поговорка — «Не знаешь, кому отдать, отдай Юре». Тот «Спартак» играл так, как сейчас играет «Барселона».

Абдулманап помнил футбол 1980-х, будто это было не 30-40 лет назад, а вчера.

— Кто на ЧМ-1986 у сборной Канады был правым защитником? — решил он меня потестировать.

— Честно говоря, не знаю.

— Ленардуцци. А назовете игрока, который из первой лиги попал в сборную СССР?

— ...

— Сергей Андреев из СКА. А кто был лучшим бомбардиром чемпионата мира 1982 года, три гола бразильцам забил?

— Паоло Росси?

— Да, он. Сидел в тюрьме, вышел и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Сельский/дворовый футбол и драки на поле

В середине 1990-х в Дагестане проводился чемпионат республики среди сельских команд. Команда, которую возглавлял отец Хабиба (село Кироваул), выиграла его дважды — в 1995 и 1997 годах.

Как чемпион UFC написал в автобиографии #Khabibtime, драки были неотъемлемой частью футбольных матчей. «Команда на команду. Село на село», — вспоминал Хабиб. Было и такое, что в одной игре случалось по три-четыре потасовки. Однажды Нурмагомедов-старший специально выпустил на поле брата Нурмагомеда, который играть не умел, зато был чемпионом мира по самбо — чтобы он проучил парня из команды-соперника, действовавшего жестко и даже грязно. Нурмагомед вырубил наглеца, после чего началась бойня толпа на толпу.

Сельский футбол в Дагестане жив. Для Хабиба и его друзей, похоже, принципиально победить село Чувек (оттуда родом отец Елены Исинбаевой). Почему — история умалчивает. К 2016 году было проведено три матча (2-1 в пользу команды Нурмагомедова).

В конце 1990-х семья Нурмагомедовых переехала в Махачкалу. Футбольное поле было прямо у их дома. Судя по тому, что написано в автобиографии Хабиба, дрался он там настолько же часто, насколько играл.

«Анжи», «Реал», «Спартак», сборная России

Чемпион UFC интересуется футболом настолько же серьезно, как и его отец.

— Помнит, кто как 10 лет назад играл, кто какой пенальти забил, кто не забил, кто на воротах стоял, — рассказал «СЭ» друг Хабиба, боец UFC Ислам Махачев в октябре 2019-го.

Любимые команды Хабиба — «Анжи» и «Реал». Также он симпатизирует «Спартаку».

«Анжи». Нурмагомедов участвовал в акции #АнжиЖиви, ходил на матчи — не только в Махачкале и Каспийске, но и в Москве. Например, в 2015-м был в ВИП-секторе стадиона в Черкизове, когда «Локомотив» проиграл «Анжи» 0:2. Хабиб выложил три видео, к одному из которых сделал подпись, что у него могут «начаться проблемы» — из-за того, что эмоционально радовался.

«Реал». Хабиб впервые побывал на матче «Анжи», когда только-только переехал в Махачкалу — в 1999 году. А спустя 19 лет Нурмагомедова на «Сантьяго Бернабеу» позвали руководители «Реала».

Планировалось, что это будет матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», однако из-за тренировочного графика Хабиба визит пришлось сдвинуть на несколько дней. В итоге Нурмагомедов пришел на игру с «Реал Сосьедад» (10 февраля 2018 года). Мадрид победил 5:2. Потом дагестанец встретился с Криштиану Роналду (подробнее об этом читайте ниже), а затем улетел в США — готовиться к бою за чемпионский пояс.

Любимый же матч Хабиба — с участием «Реала» (хоть мадридский клуб тогда и проиграл). Тут Нурмагомедов банален: как и многих, рожденных в конце 1980-х — начале 1990-х, его очень впечатлила игра 1/4 финала Лиги чемпионов-2002/03 «Манчестер Юнайтед» — «Реал» (4:3).

«Спартак». Точно известно, что Хабиб был на трех матчах «Спартака». Два похода на «Открытие Арену» зафиксированы в Instagram спортсмена. 16 апреля 2017 года он посетил игру красно-белых с «Зенитом» (2:1). Нурмагомедову особенно понравилась атмосфера. «Словами не передать обстановку, которая была на стадионе», — написал он. После матча боец встретился с защитником «Спартака» Дмитрием Комбаровым, с которым обменялся футболками.

— У нас есть общий друг — Миша Малютин (боец лиги АСА. — Прим. «СЭ»), за «Спартак» болеет. Он нас и познакомил, — рассказал Комбаров «СЭ» в сентябре 2019-го. — После матча сказал, что они с Хабибом были на игре и пригласил вместе посидеть.

21 октября 2018-го Хабиб в ранге чемпиона UFC и победителя Конора Макгрегора (то есть на пике популярности) вновь пришел на игру «Спартака» — с тульским «Арсеналом» (2:3). Во время матча Нурмагомедов выложил в сториз видео с «Открытие Арены» и сделал подпись «Газуйте» — так он обратился к «Спартаку». Несколько месяцев спустя друг бойца — Сергей Жаткин — опубликовал в Instagram видео беседы Хабиба с легендой советского футбола Никитой Симоняном. Дагестанец продемонстрировал энциклопедические знания о футболе, напомнив, что в одном из сезонов (1950 года) Симонян забил в чемпионате 34 гола.

Сборная России. Хабиб вместе с вышеупомянутым Михаилом Малютиным побывал на матче Кубка конфедераций-2017 Россия — Португалия. Наши проиграли 0:1, но игра ему понравилась.

В июле 2018-го Нурмагомедов посетил финал чемпионата мира Франция — Хорватия (4:2) в «Лужниках». Поддерживал французов, но одет был в футболку сборной России с автографами игроков команды.

Майку ему подарили футболисты. Было даже записано видео, на котором Артем Дзюба желает бойцу удачи в поединке с Конором Макгрегором.

Хабиб обожает футбольную атрибутику

В Instagram Хабиба — 80 фотографий, так или иначе связанных с футболом. Это или видео с матчей, или снимки после игр, в которых он участвовал, или фото, где он в футболке того или иного клуба. Именно так — того или иного, футбольные майки Нурмагомедов очень-очень любит, самые разные.

Мы исследовали Instagram бойца и подсчитали, в атрибутике какой команды он фотографировался чаще всего (надеемся, ничего не упустили).

На 10 фотографиях Нурмагомедов в футболке «Реала»;

8 — в футболке «Ювентуса»;

7 — в футболке «Милана»;

4 — в футболке «Интера»;

4 — в олимпийке ЦСКА;

3 — в футболке сборной Бразилии;

1 — в футболке сборной России;

1 — в футболке «Галатасарая»;

1 — в олимпийке сборной Франции.

Роналду, Бекхэм, Джоркаефф, Макелеле, Зеедорф

Хабиб называл Криштиану Роналду другом. Как Нурмагомедов указал в автобиографии, португалец следит за ММА и периодически звонит ему, «интересуясь состоянием и планами», а он в свою очередь делает то же самое. В том самом матче с «Реал Сосьедад» Роналду сделал хет-трик. После игры Хабиб встретился с ним и его семьей. Они около двух часов беседовали в ресторане одного из отелей Мадрида. Нурмагомедова восхитил профессионализм португальца («он исключает из своей жизни все, что может так или иначе мешать карьере»). Боец подарил Криштиану папаху и Коран, а в ответ получил футболку «Реала», в которой тот забил три мяча «Реал Сосьедад».

Роналду поздравил Хабиба с завоеванием чемпионского пояса UFC в апреле 2018 года, а в октябре 2020-го разместил видео в его поддержку перед боем против Джастина Гэтжи и потом написал в соцсетях после победы Нурмагомедова: «Поздравляю, брат! Твой отец гордится тобой». Хабиб же недавно оценил уровень Роналду: «15 лет на вершине — почти невозможно», а еще выложил видео, как вместе с Исламом Махачевым общается по видеосвязи с Криштиану.

Кто у чемпиона UFC любимый футболист — вопрос, который пока остается открытым, ведь в мае 2015 года Хабиб написал, что его фаворит — бразилец Роналдо. В Instagram они, само собой, подписаны друг на друга.

Из российских игроков Нурмагомедов следит за Магомедом Шапи Сулеймановым из «Краснодара». Понятно почему: Сулейманов из Дагестана и тренировался в школе Эдуарда Маркарова — там, где Хабиб с командой бегают по утрам. В декабре 2019-го боец побывал в академии «Краснодара», побеседовал с тренером «быков» Мурадом Мусаевым, но Шапи не встретил — футболист уехал в отпуск. В августе 2020-го их встреча, наконец, состоялась.

Сейчас Хабиб достиг такого уровня популярности, что футбольные звезды уже сами тянутся к нему. Пару недель назад в Дубае состоялся футбольный матч между командами Нурмагомедова и бойца UFC Ислама Махачева. За Хабиба играл трехкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф и бывший полузащитник сборной Испании Рубен де ла Ред. Тут уместно вспомнить свежий пост Хабиба о том, что он собрался стать футболистом. Играет он неплохо (так говорят те, с кем он играл), но все же лучший футболист из тех, кто тренируется вместе с ним, — Махачев.

Две осени подряд (в 2018 и 2019 годах) Нурмагомедов ездил на матчи «ПСЖ» в Лиге чемпионов — по приглашению боссов парижского клуба (это катарские шейхи, а на Ближнем Востоке чемпион Хабиб — кумир). В ноябре 2018-го он был на матче с «Ливерпулем» (2:1), а в сентябре 2019-го — на игре с «Реалом» (3:0). Оба раза сидел в ВИП-ложе. В первый раз — рядом с Миком Джаггером из Rolling Stones, во второй — с Дэвидом Бекхэмом, Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом. Боец запостил фото с легендами футбола в Instagram и написал:

— Футбол — это спорт, которому нету равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом.