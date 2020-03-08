Вейли Чжан: «Надеюсь, что мы все вместе будем противостоять коронавирусу»

Китайская боец ММА Вейли Чжан в своем комментарии после победы над полячкой Йоанной Енджейчик на UFC 248 вспомнила о коронавирусе.

— Спасибо всем, — сказала Чжан. — Все знают, какая проблема в стране — это коронавирус. Вы знаете, как сложно мне было попасть в США. Надеюсь, что мы все вместе будет противостоять этой проблеме. У меня был хороший поединок. Я очень хотела показать свои лучшие качества. несмотря на трэш-ток, я очень уважаю Енджейчик. Надеюсь, что молодые бойцы будут смотреть на меня и учиться моим лучшим качествам. Благодарю мою команду и передаю привет семье.

30-летняя китаянка победила 32-летнюю полячку по очкам разделенным решением судей. Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде. На счету китаянки 21 победа в 22 боях ММА. У Енджейчик 4 поражения в 20 боях.

В главном бою вечера чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет первую защиту титула. Новозеландец сразится с кубинцем Йоэлем Ромеро.