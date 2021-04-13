Вадим Немков может перейти в тяжелый вес

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков рассматривает вариант перехода в тяжелый вес.

«Да, все чаще и чаще себя представляю [в тяжелом весе]. В голове есть эти моменты. Все тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету», — цитирует ТАСС Немкова.

18 апреля в США Немков проведет четвертьфинальный бой Гран-при Bellator в полутяжелом весе против американца Фила Дэвиса. 28-летний Россиянин является действующим чемпионом организации в этой весовой категории.

Немков является членом команды Федора Емельяненко. Всего на его счету 12 побед и два поражения.