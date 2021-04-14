Боец легчайшего дивизиона UFC американец Шон О'Мэлли вызвал на бой Петра Яна, предложив россиянину провести поединок в июле.

«Эй, Петр Ян, что ты делаешь в июле, брат? Хочешь побить меня, пока ждешь своего реванша?» — написал О`Мэлли в Twitter.

Hey @PetrYanUFC what are you doing in July brotha? Wana beat me up while you wait for your rematch? — Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) April 14, 2021

Алджамейн Стерлинг, которому Ян уступил свой пояс из-за дисквалификации на UFC 259 марте, сможет выйти на незамедлительный матч-реванш не раньше осени. Причина — операция на шее, которую действующий чемпион планирует провести в ближайшее время.

На счету О'Мэлли 13 побед и 1 поражение.