Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бойцов кулачных лиг будут штрафовать и дисквалифицировать за трешток

15:11
Кирилл Щекутьев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Щекутьев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что бойцы, выступающие в кулачных лигах, могут быть оштрафованы и дисквалифицированы за нецензурные выражения и неспортивное поведение.

«Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов, — сказал Щекутьев сказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия». — Федерация бокса России будет принимать решения о дисквалификации либо взыскания штрафов. Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не трештоком или чем-то подобным. Об этом было сказано всем промоутерам. Наша задача заключается не в том, чтобы навести порядок, а навести дисциплину в организации турниров».

Сегодня стало известно, что, начиная с 1 декабря кулачные бои будут официально признаны спортивной дисциплиной. Бои на голых кулаках будут проходить под эгидой Федерации бокса России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Россиянин покончил с собой на рейсе из Египта в Самару
0