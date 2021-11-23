Бойцов кулачных лиг будут штрафовать и дисквалифицировать за трешток

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что бойцы, выступающие в кулачных лигах, могут быть оштрафованы и дисквалифицированы за нецензурные выражения и неспортивное поведение.

«Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов, — сказал Щекутьев сказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия». — Федерация бокса России будет принимать решения о дисквалификации либо взыскания штрафов. Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не трештоком или чем-то подобным. Об этом было сказано всем промоутерам. Наша задача заключается не в том, чтобы навести порядок, а навести дисциплину в организации турниров».

Сегодня стало известно, что, начиная с 1 декабря кулачные бои будут официально признаны спортивной дисциплиной. Бои на голых кулаках будут проходить под эгидой Федерации бокса России.