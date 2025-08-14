Украинский боец ММА Рындовский заявил, что будет рад получить российское гражданство

Заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский сообщил, что хочет стать гражданином России.

«К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта. И здесь я чувствую себя своим среди своих. Рад находиться. С первых дней, как только я приехал, я чувствую себя как дома. И, конечно же, если будет возможность стать гражданином России, я буду этому рад», — цитирует Рындовского ТАСС.

Рындовский покинул Украину из-за политического преследования в 2022 году. Он является чемпионом мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу.