14 августа, 12:15

Украинский боец ММА Рындовский заявил, что будет рад получить российское гражданство

Игнат Заздравин
Корреспондент

Заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский сообщил, что хочет стать гражданином России.

«К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта. И здесь я чувствую себя своим среди своих. Рад находиться. С первых дней, как только я приехал, я чувствую себя как дома. И, конечно же, если будет возможность стать гражданином России, я буду этому рад», — цитирует Рындовского ТАСС.

Рындовский покинул Украину из-за политического преследования в 2022 году. Он является чемпионом мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу.

Источник: ТАСС
