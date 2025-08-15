Бокс/ММА
Идрис — о подготовке к поединку с Моралесом: «У нас все хорошо. Мы в Чикаго»

Павел Лопатко

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал о подготовке к поединку с американцем Джозефом Моралесом в финале реалити-шоу The Ultimate Fighter на UFC 319.

«У нас все хорошо. Мы в Чикаго. Сейчас вечер. Весогонка продолжается — время еще есть, на утро будет взвешивание», — цитирует Legalbet.kz 31-летнего спортсмена.

У Идриса 10 побед в 10 боях в профессиональных MMA, у его соперника, 30-летнего Моралеса, 12 побед и 2 поражения. Их поединок в финале реалити-шоу The Ultimate Fighter запланирован вторым в расписании UFC 319. Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 17 августа, в Чикаго (США).

Источник: Legalbet.kz
Джозеф Моралес
Алиби Идрис
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
