Сидельников: «В бою с Василевским шансы 60 на 40 в пользу Давлатмуродова. Но мои симпатии на стороне Вячеслава»

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от противостояния между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым.

«Бой Василевского и Давлатмуродова очень интересен в первую очередь своей спортивной составляющей. Оба бойца давно в ММА, заработали себе имена. У них хороший бэкграунд, они опытные, за их плечами поединки против сильной оппозиции. На мой взгляд, это очень крутой бой, который никого не оставит равнодушным. Если говорить о моих симпатиях, то они все-таки на стороне Вячеслава Василевского. Мы с ним очень давно знакомы, были долгое время в сборной. Скажем так, это брат по оружию. Но если говорить о прогнозах, то в процентном соотношении даю 60 на 40 в пользу Шарафа. Слава давно не выступал именно в ММА в отличие от Давлатмуродова», — приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

Бой Василевского и Давлатмуродова в среднем весе по правилам ММА возглавит турнир Ural FC 10, который пройдет 16 августа в Перми.

Для 37-летнего Василевского этот поединок станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, когда боец победил Ислама Жангоразова. У него 36 побед и 9 поражений в ММА, он выступал в таких лигах, как АСА, Bellаtor, М-1, S-70.

У 33-летнего Давлатмуродова 20 побед, 5 поражений и ничья в ММА. В своем последнем бою Давлатмуродов в марте в Лас-Вегасе на турнире LFA 203 победил бразильца Кристиано Фролича.