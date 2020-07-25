Тренер Емельяненко не видит смысла в реванше с Исмаиловым

Реванш между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым не имеет смысл, считает Мурад Бичуев — главный тренер бойцовского клуба «Ахмат», который представляет Емельяненко.

Поединок состоялся в пятницу на турнире АСА 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. Бичуев был секундантом Александра в этом бою.

— В реванше смысла, думаю, нет, — сказал он «СЭ».

По мнению Бичуева, тяжеловес Сергей Харитонов — более удобный соперник для Емельяненко, чем средневес Исмаилов.

— Харитонов намного удобнее Саше, намного, — отметил тренер. -

Мое мнение: то, что Мага набрал вес, ему только помешало. Не надо было набирать, а стоило выйти на бой в своем весе — 84 килограмма. Что ни говори, природа с возрастом свое берет. Скорость рук у Сани уже не та. Мага более скоростной. Мог бы за счет скорости работать с ним [при весе 84 кг]. (Илья Андреев)