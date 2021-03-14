Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Сирил Ган принял вызов Деррика Льюиса

11:39
Теги:

Непобежденный тяжеловес UFC француз Сирил Ган ответил американцу Деррику Льюису, который недавно выразил заинтересованность в проведении боя с ним.

«Ок, Деррик Льюис, я в деле! UFC, Мик Мейнард, давайте организуем этот бой», — написал Ган в Twitter.

Ган — 4-й номер рейтинга тяжеловесов UFC, в то время как Льюис занимает 2-ю строчку. Оба бойца идут на серии побед. Льюис в последнем бою эффектно нокаутировал Кертиса Блейдса, а Ган одолел Жаирзиньо Розенструйка единогласным решением судей.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир