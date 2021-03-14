Сирил Ган принял вызов Деррика Льюиса

Непобежденный тяжеловес UFC француз Сирил Ган ответил американцу Деррику Льюису, который недавно выразил заинтересованность в проведении боя с ним.

«Ок, Деррик Льюис, я в деле! UFC, Мик Мейнард, давайте организуем этот бой», — написал Ган в Twitter.

Ган — 4-й номер рейтинга тяжеловесов UFC, в то время как Льюис занимает 2-ю строчку. Оба бойца идут на серии побед. Льюис в последнем бою эффектно нокаутировал Кертиса Блейдса, а Ган одолел Жаирзиньо Розенструйка единогласным решением судей.