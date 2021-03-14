Чимаев вызвал на бой Нила Магни

Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал имя желаемого соперника. Это американец Нил Магни.

«Нил Магни», — написал швед чеченского происхождения в Instagram.

Американец ответил на вызов так: «Сначала убедись, что ты обсудил это с папочкой».

Напомним, что 1 марта Чимаев заявил об уходе из спорта из-за проблем со здоровьем после коронавируса. Однако потом боец, у которого нет поражений при девяти победах, изменил свое решение. В UFC у него три победы.