Рындовский: «Украинские спортсмены не жмут руки россиянам, потому что их будут лишать зарплаты»

Боец MMA и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу украинец Максим Рындовский объяснил, почему его соотечественники не пожимают руки российским спортсменам на международных турнирах.

«Их будут лишать зарплаты, выгонять со сборной. Они будут терять спонсирование. Я считаю, они делают это не по своей воле, большинство», — цитирует Рындовского ТАСС.

Ранее 32-летний спортсмен заявил о готовности выступать под российским флагом.

Рындовский покинул Украину в 2022 году после того, как был обвинен в сепаратизме и связях с Россией.

Боец рассказал, что в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины, избили его, а позже подвергли пыткам и унижениям.