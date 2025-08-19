Рындовский: «Украинские спортсмены не жмут руки россиянам, потому что их будут лишать зарплаты»
Боец MMA и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу украинец Максим Рындовский объяснил, почему его соотечественники не пожимают руки российским спортсменам на международных турнирах.
«Их будут лишать зарплаты, выгонять со сборной. Они будут терять спонсирование. Я считаю, они делают это не по своей воле, большинство», — цитирует Рындовского ТАСС.
Ранее 32-летний спортсмен заявил о готовности выступать под российским флагом.
Рындовский покинул Украину в 2022 году после того, как был обвинен в сепаратизме и связях с Россией.
Боец рассказал, что в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины, избили его, а позже подвергли пыткам и унижениям.
Источник: ТАСС
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