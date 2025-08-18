Бокс/ММА
Украинский боец Рындовский заявил о готовности выступать под российским флагом

Действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу и боец ММА украинец Максим Рындовский заявил о готовности выступать под российским флагом.

«Здесь я чувствую себя как дома. Если у меня будет паспорт России, конечно, да. Я не чувствую, что я в гостях. Вот это важный момент» — цитирует спортсмена ТАСС.

Рындовский отметил, что для него важным фактором является то, что в России, в отличие от других стран, у него есть возможность ходить каждое воскресенье в храм на литургию.

«Это наше славянское пространство, наша культура, вера», — добавил Рындовский.

Рындовский покинул Украину после того, как в 2022 был обвинен в сепаратизме и связях с Россией. Спортсмен рассказал, что тогда в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины, избили его, а позже подвергли пыткам и унижениям.

Максим Рындовский.«Вернуться домой я не могу». Титулованный боец ММА с Украины признался, что хочет стать гражданином РФ
Источник: ТАСС
