Украинский боец Рындовский заявил о готовности выступать под российским флагом

Действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу и боец ММА украинец Максим Рындовский заявил о готовности выступать под российским флагом.

«Здесь я чувствую себя как дома. Если у меня будет паспорт России, конечно, да. Я не чувствую, что я в гостях. Вот это важный момент» — цитирует спортсмена ТАСС.

Рындовский отметил, что для него важным фактором является то, что в России, в отличие от других стран, у него есть возможность ходить каждое воскресенье в храм на литургию.

«Это наше славянское пространство, наша культура, вера», — добавил Рындовский.