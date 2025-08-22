Макгрегор может провести бой на голых кулаках против Стивенса или Перри

Глава промоушена Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман утверждает, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор готовится к бою на голых кулаках против победителя поединка между Джереми Стивенсом и Майком Перри.

«Сегодня тут должен был быть мой друг Конор Макгрегор, но он не смог прийти в последнюю минуту, потому что очень сосредоточен. Это лучший Конор Макгрегор, которого я когда-либо видел. Он усердно тренируется и сосредоточен, потому что сказал, что один из вас двоих — его следующий соперник», — приводит BJ Penn слова Фельдмана.

У Макгрегора есть действующий контракт с UFC и должен принять участие в турнире, который состоится 4 июля 2026 года в Белом доме.