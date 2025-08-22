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22 августа 2025, 04:36

Макгрегор может провести бой на голых кулаках против Стивенса или Перри

Евгений Козинов
Корреспондент

Глава промоушена Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман утверждает, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор готовится к бою на голых кулаках против победителя поединка между Джереми Стивенсом и Майком Перри.

«Сегодня тут должен был быть мой друг Конор Макгрегор, но он не смог прийти в последнюю минуту, потому что очень сосредоточен. Это лучший Конор Макгрегор, которого я когда-либо видел. Он усердно тренируется и сосредоточен, потому что сказал, что один из вас двоих — его следующий соперник», — приводит BJ Penn слова Фельдмана.

У Макгрегора есть действующий контракт с UFC и должен принять участие в турнире, который состоится 4 июля 2026 года в Белом доме.

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Конор Макгрегор
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