Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:17

Хабиб: «Медиа по всему миру плохо говорят о нашей религии. Но Ислам — это только хорошие вещи»

Нурмагомедов выступил в защиту мусульманской веры
Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил в защиту мусульманской веры.

«Не нужно бегать и кричать людям: «Я мусульманин!». Нужно показывать все своим примером. Сейчас столько медиа по всему миру, которые очень плохо говорят о нашей религии. Просто покажите им, что эта религия — о хороших вещах.

Эта религия — не про плохое. Она только о хорошем. Она о тебе, о людях, о здоровье, обо всем. И когда мы [мусульмане] добиваемся успеха, наша задача — объяснять эти вещи людям, показывать им, что Ислам — это только хорошее», — сказал Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Miftah.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020-го, победив в последнем бою Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254 в Абу-Даби.

 

Хабиб Нурмагомедов
ММА
6
2
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов рассказал, как за ним шпионили перед боем против Спонга: «Это предатели. Наши шалопаи»

Бенил Дариуш: «В UFC PI мне говорят, что нужно спать 10 часов в день. Но я больше 5-6 не могу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...