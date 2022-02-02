Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил в защиту мусульманской веры.

«Не нужно бегать и кричать людям: «Я мусульманин!». Нужно показывать все своим примером. Сейчас столько медиа по всему миру, которые очень плохо говорят о нашей религии. Просто покажите им, что эта религия — о хороших вещах.

Эта религия — не про плохое. Она только о хорошем. Она о тебе, о людях, о здоровье, обо всем. И когда мы [мусульмане] добиваемся успеха, наша задача — объяснять эти вещи людям, показывать им, что Ислам — это только хорошее», — сказал Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Miftah.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020-го, победив в последнем бою Джастина Гэтжи удушающим приемом на UFC 254 в Абу-Даби.