Петр Ян не сомневается в победе Хабиба над Фергюсоном

Российский боец ММА Петр Ян уверен в победе Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Хабиб будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

— Я думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу, не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой, — цитирует ТАСС Яна. — Хабиб физически мощнее, контроль у него. Фергюсон опасный соперник, ни в коем случае я его не недооцениваю, но я думаю, что Хабиб выиграет этот бой, самое главное, чтобы он состоялся — четыре раза поединок срывался. Главное, чтобы они здоровые подошли к этому поединку.