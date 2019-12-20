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Петр Ян не сомневается в победе Хабиба над Фергюсоном

14:39

Российский боец ММА Петр Ян уверен в победе Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Нью-Йорке. Хабиб будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

— Я думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу, не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой, — цитирует ТАСС Яна. — Хабиб физически мощнее, контроль у него. Фергюсон опасный соперник, ни в коем случае я его не недооцениваю, но я думаю, что Хабиб выиграет этот бой, самое главное, чтобы он состоялся — четыре раза поединок срывался. Главное, чтобы они здоровые подошли к этому поединку.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7389219

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