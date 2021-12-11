Дакаев защитил пояс чемпиона Eagle FC в легком весе

Чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев провел очередную защиту своего пояса. В главном поединке турнира EFC 43 он во втором раунде нокаутировал Маккаршарипа Зайнукова.

Для Зайнукова этот поединок был перыв с ноября 2020 года.

Теперь на счету 26-летнего Дакаева 14 побед и 2 поражения. У Зайнукова это 4 поражение в карьере при 11 победах.