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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нганну принял вызов Волкова

13:00
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Экс-претендент на звание чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну принял предложение Александра Волкова провести поединок в Париже.

Изначально сам француз бросил вызов российскому бойцу: «Какие планы на 18 января? Приглашаю тебя совершенно бесплатно посетить самый развлекательный город на планете — Лас-Вегас».

Волков ответил встречным предложением встретиться на мартовском ивенте UFC в Париже.

«В Париже в марте или завтра в телефонной будке, я подерусь с тобой где угодно. Просто на этот раз подпиши чертов контракт. Звони Дане Уайту, срочно», — ответил Нганну.

30 июня Нганну техническим нокаутом победил Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3. На счету франко-камерунца 14 побед в 17 боях.

Волков в ноябре на турнире UFC в Москве победил Грега Харди. У россиянина 31 победа в 38 боях.

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