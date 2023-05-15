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15 мая, 22:21

Гаджиев: «Царукян хотел поединок в кратчайшие сроки, а любой из топов для такого противостояния попросит время»

Мария Гусева
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему вместо топовых бойцов UFC Арман Царукян будет драться с бразильцем Хоакимом Силвой.

«Вопрос в том, что предыдущий бой у Армана сорвался и UFC должен был что-то предложить, — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева. — Нельзя было оставлять парня без боя. Взяли соперника из разряда: «Кто попал». Лишь бы кто-то согласился. UFC действовал по такому принципу. Мне кажется, что Арман не получил бой с соперником из топ-15, потому что Царукян хотел поединок в кратчайшие сроки, а любой из топов для такого противостояния попросит время. Дело в этом».

17 июня Царукян проведет бой с Силвой на турнире UFC в Лас-Вегасе. На счету россиянина 22 боя в ММА, 19 из которых завершились победами. В активе Силвы 12 побед и 3 поражения в 15 поединках.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Камил Гаджиев
ММА
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