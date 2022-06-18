Бой между Данилом Алеевым и Святославом Коваленко отменен

Бой между основателем лиги TOP DOG FC Данилом «Регбистом» Алеевым и Святославом Коваленко отменен, сообщает пресс-служба организации.

Поединок должен был состояться 18 июня в Москве в рамках турнира TOP DOG: Prospect 5, но Святослав Коваленко был отстранен Федерацией бокса из-за перевеса в 10 килограммов. Святослав предложил перенести бой на август, Данил пока на это ничего не ответил.

Теперь главным событием турнира станет бой Марк Цитцер — Николай Терехов.