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Лобов рассказал о лучшем друге Макгрегора

16:00
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов рассказал, кто является лучшим другом бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весах Конора Макгрегора.

— А кто лучший друг Конора?

— Его зовут Деррик. Они вместе еще в школе учились, дружат со школьной скамьи. Мы все дружим, но он лучший друг.

— С Конором же еще один парень ездит, который боями занимается.

— Киэн Коули?

— Да-да.

— Вообще, мы все с Конором близко дружим, но Дерек — самый близкий. А так, в принципе, нет такого — «лучший друг», все общаются нормально, все дружат.

(Илья Андреев)

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