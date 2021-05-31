Лобов рассказал о лучшем друге Макгрегора

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов рассказал, кто является лучшим другом бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весах Конора Макгрегора.

— А кто лучший друг Конора?

— Его зовут Деррик. Они вместе еще в школе учились, дружат со школьной скамьи. Мы все дружим, но он лучший друг.

— С Конором же еще один парень ездит, который боями занимается.

— Киэн Коули?

— Да-да.

— Вообще, мы все с Конором близко дружим, но Дерек — самый близкий. А так, в принципе, нет такого — «лучший друг», все общаются нормально, все дружат.

(Илья Андреев)