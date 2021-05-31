Лобов рассказал о лучшем друге Макгрегора
16:00
Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов рассказал, кто является лучшим другом бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весах Конора Макгрегора.
— А кто лучший друг Конора?
— Его зовут Деррик. Они вместе еще в школе учились, дружат со школьной скамьи. Мы все дружим, но он лучший друг.
— С Конором же еще один парень ездит, который боями занимается.
— Киэн Коули?
— Да-да.
— Вообще, мы все с Конором близко дружим, но Дерек — самый близкий. А так, в принципе, нет такого — «лучший друг», все общаются нормально, все дружат.
(Илья Андреев)
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