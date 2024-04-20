Бой Хейбати и Осипяна завершилась массовой потасовкой в октагоне

Армянский боец Аркадий Осипян одержал победу на турнире Hardcore MMA. Поединок против Али Хейбати завершился техническим нокаутом в первом раунде.

После остановки боя Али ударил своего оппонента. Работникам службы безопасности пришлось войти в октагон, чтобы урегулировать ситуацию.

Однако после объявления результатов боя началась новая потасовка, которая началась с другого бойца Наби Набиева, который вошел в октагон и ударил Осипяна, после чего вмешались другие участники турнира.

Перед началом боя Хейбати ударил ногой ринг-герл. Позже он принес извинения за свой поступок, а промоушен объявил, что лишил Али гонорара за бой. Все деньги передадут пострадавшей ринг-герл.