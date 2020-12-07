Бизнесмен Стерлигов назвал Федора Емельяненко негодяем и кощунником
Предприниматель Герман Стерлигов раскритиковал российских бойцов ММА, в том числе Федора Емельяненко, которые используют религию в своих боях.
По словам Стерлигова, которые он произнес в одном из выпусков своего YouTube-канала, ММА — это зрелище, а обнажение тела своего запрещено Библией и является мужским стриптизом.
«И это особенно отвратительно, когда некоторые используют христианские символы и святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости. Я говорю о Федоре Емельяненко, который надевал-снимал крест многократно перед боями, демонстрируя, что он якобы христианин.
Некоторые называют себя гладиаторами? Гладиаторы — это те, кто был в плену и кого заставляли убивать друг друга, и кто выжил, тот молодец.
А здесь просто за бабло раздеваются мужики и устраивают зрелище. Поэтому я считаю Емельяненко негодяем и кощунником", — заявил Стерлигов.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/videos
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