Усика и Фьюри пришлось разнимать на битве взглядов в Эр-Рияде

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри устроили битву взглядов перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Это произошло на пресс-конференции перед боем, которая прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

После завершения битвы взглядов между боксерами состоялась небольшая потасковка. Их пришлось разнимать сотрудникам службы безопасностию

16 ноября стало официально известно, что поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля.

Изначально поединок должен был состояться 23 декабря 2023-го, но после победы над Фрэнсисом Нганну команда Фьюри заявила, что боксер не будет готов провести бой в декабре.