Кушанашвили: «На общем фоне Исмаилов и Минеев — Сократ и Гераклит, они два равноценных монстра»

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили поделился ожиданиями от боксерского поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«У Исмаилова очень большие шансы в бою с Минеевым. Я смотрел первую их мясорубку, смотрел второй поединок. Мы говорим о двух интеллектуально развитых бойцах. На общем фоне они Сократ и Гераклит. Я думаю, что Исмаилов отчетливо понимает, что другого боя с Минеевым не будет. Эта встреча решит все. У Магомеда огромные шансы. Это будет бой года, я жду его. По шансам — 50 на 50. Исмаилов и Минеев — два абсолютно равноценных, конгениальных монстра. Болею за Исмаилова. Думаю, никакого досрочного завершения не будет, бой пройдет всю дистанцию. Решением заберет Магомед», — цитирует Кушанашвили MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Минеев проведут боксерский поединок в июне 2024 года. Последний раз бойцы встречались в октябре 2021 года. Тогда в поединке по правилам ММА победу техническим нокаутом одержал Минеев.