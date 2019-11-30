Четырехкратные олимпийские чемпионы немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт победили в состязаниях двоек на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Лучшие из россиян — Владислав Южаков и Юрий Прохоров — заняли пятое место.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Вендль/Арльт (Германия) — 1.27,317 (43,713 + 43,604)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.27,501 (43,762 + 43,739)

3. Штой/Коллер (Австрия) — 1.27,513 (43,797 + 43,716)

4. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.27,918 (43,917 + 44,001)

5. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.27,997 (44,038 + 43,959)

6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.28,205 (44,392 + 43,813)

11. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.29,049 (44,535 + 44,514)

16. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.33,026 (48,536 + 44,490)