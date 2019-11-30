Вендль и Арльт победили на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, Южаков и Прохоров — пятые
19:21
Четырехкратные олимпийские чемпионы немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт победили в состязаниях двоек на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.
Лучшие из россиян — Владислав Южаков и Юрий Прохоров — заняли пятое место.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Вендль/Арльт (Германия) — 1.27,317 (43,713 + 43,604)
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.27,501 (43,762 + 43,739)
3. Штой/Коллер (Австрия) — 1.27,513 (43,797 + 43,716)
4. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.27,918 (43,917 + 44,001)
5. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.27,997 (44,038 + 43,959)
6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.28,205 (44,392 + 43,813)
11. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.29,049 (44,535 + 44,514)
16. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.33,026 (48,536 + 44,490)
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