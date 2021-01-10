Саночница Иванова стала чемпионкой Европы в одиночке

Российская саночница Татьяна Иванова стала чемпионкой Европы в соревнованиях одиночек в латвийской Сигулде. Третьей стала еще одна россиянка Виктория Демченко, уступившая лидеру менее двух десятых секунд. Вторая позиция у немки Натали Гайзенбергер.

Татьяна Иванова — серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. Чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. Шестикратная чемпионка Европы, обладательница четырех серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира 2015/16, бронзовый призер Кубка мира 2016/17.

Санный спорт

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.23,594 (41,834 + 41,760)

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.23,646 (41,829 + 41,817)

3. Виктория Демченко (Россия) — 1.23,755 (41,882 + 41,873)

...8. Екатерина Катникова (Россия) — 1.24,080 (42,035 + 42,045)

...21. Екатерина Батурина (Россия) — 1.25,029 (42,608 + 42,421)