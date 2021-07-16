Огурцы: польза и вред для здоровья. Советы эксперта

Как выбрать огурцы?

Огурцы — это один из самых популярных продуктов во всем мире. Но покупая их, некоторые потребители не задумываются о том, как выбрать наиболее качественные и подходящие для использования в пищу. Многим покупателям достаточно того, чтобы огурец был: зеленый, твердый, без гнили и плохого запаха. Однако все не так просто. Разбираемся со старшим агрономом и сотрудником городского зеленого хозяйства Еленой Сальниковой, как выбрать в магазинах качественные огурцы.

Огурец: история и разновидности

В настоящее время ученые полагают, что области происхождения и одомашнивания огурца — это территории от северной Индии до юго-западного Китая, вероятно у подножия Гималаев. Как и в случае с другими растениями из семейства тыквенных, такими как арбуз и дыня, плоды огурца называться тыквинами.

На территорию современной России огурец попал очень давно, еще из Византии. Сегодня же большое количество этого продукта выращивается и в нашей стране. Основные регионы, откуда их привозят, это:

— Кабардино-Балкарская республика,

— Волгоградская область,

— Астраханская область.

Зимой много огурцов привозится из Казахстана, Турции, Израиля и других стран.

На рынках и в магазинах сегодня присутствует огромное количество разных сортов. Бывают сорта и гибриды с плодами, достигающими 60 см в длину. А существуют и совсем маленькие корнишоны. Многие полагают, что это несозревшие плоды, но это не так. Корнишоны — отдельный вид огурца, который обычно не превышает 7-8 сантиметров в длину. Также огурцы в зависимости от сорта могут быть гладкими или с бугорками. Эти бугорки определенные сорта используют для «дыхания».

Как выбрать огурцы в магазине?

Цвет

Конечно, первым делом, когда выбирают огурец, обращают внимание на его цвет. Он должен быть однородный, темно-зеленый, иногда, в зависимости от сорта, даже изумрудно-зеленый, но не чересчур глянцевым. Не стоит забывать, что разновидностей огурцов встречается очень много, в некоторых магазинах и на рынках можно встретить сорта даже желтого (барризе) и белого цвета (бидиго-лунго).

Необычные сорта огурца. Фото Фото с сайта Огород.ru

Внешний вид

Выбирайте плоды без помятостей, трещин, царапин и пятен. При надавливании на огурец он должен быть упругим. Обращайте внимание на бугорки плода, они тоже все должны быть одного размера, цвета и обязательно без дефектов. По размеру/форме огурцы могут быть разными: крупными, изогнутыми, овальными, маленькими и круглыми. Это зависит как от сорта, так и от условий роста.

Кстати, гладкоплодные сорта, в которых обычно меньше горячи, изначально не получили в России достаточно широкого распространения, хотя они очень популярны в некоторых европейских странах. Но из-за их высокой урожайности и неприхотливости к окружающим условиям их распространенность набирает обороты и в нашей стране.

Плодоножка

Важно наличие плодоножки у огурца. То есть той части стебля, которая соединяет плод с растением. В этом месте огурец должен быть упругим и твердым. Ее наличие свидетельствует об аккуратном сборе урожая. Также она защищает плод от попадания внутрь него микробов, грязи и других организмов. При покупке обращайте внимание, чтобы плодоножка была не меньше 0,2-0,5 мм.

Какие огурцы брать не стоит?

Точно не стоит приобретать огурцы, если вы заметили:

— темные или светлые пятна на поверхности (это может быть признаком процесса гниения). Даже в том случае, если вы уберете испорченную часть, нельзя быть уверенным, что бактерии не распространились уже по мякоти плода;

— трещины на поверхности. В этом месте может происходить скопления вредных микроорганизмов;

— блеск на поверхности плода. Это может быть признаком обработки воском для сокрытия дефектов или следствием некачественной транспортировки продукта;

— запах гнили, горечи или чего-то другого. Возможно, огурцы испорчены либо содержат чрезмерное количество следов некачественной обработки удобрениями;

— мягкость в области плодоножки и других частях плода. Это может быть признаком того, что огурец начинает портиться.

Покупайте огурцы только на официальных рынках, в магазинах и супермаркетах. Старайтесь не покупать вымытые огурцы, обычно после этого они начинают быстро портиться. Если вы покупаете огурцы в фасованном виде, то внимательно осмотрите упаковку на предмет повреждений и скопления конденсата, сами овощи должны просматриваться со всех сторон.

Как сохранить огурцы свежими

Обязательно мойте огурцы перед употреблением, чтобы удалить всю грязь и другие вещества. Достаточно сполоснуть их под струей проточной воды или в отдельных случаях вымыть каждый огурец по отдельности.

Но если вы увидели на плодах микроорганизмы или следы обработки воском и другими химическими веществами, только воды будет недостаточно. От воска можно избавиться, если потереть огурцы мягкой щеточкой, а после тщательно вымыть холодной водой из-под крана. Чтобы удалить с поверхности другие вредные вещества, замочите плоды в холодной воде, а потом тщательно смойте все под струей воды. Обычно после таких действий можно сильно повредить поверхность плода, а значит, хранить его долго не получится, и лучше съедать его в первый день после покупки.

В домашнем холодильнике огурцы могут храниться около семи дней, но во многом это зависит от сорта и от сезона. Огурцы почти на 95-97% состоят из воды, да и сами они в процессе хранения могут выделять воду.

Поэтому важно, чтобы плоды не лежали в плотно завязанном пакете, где-то в дальнем углу холодильника. Если огурцы не будут «дышать», они быстро испортятся. Поэтому оптимальными условия хранения после покупки будет место, где влажность держиться на уровне 90-95%, а температура +5 или +6 градусов. Не кладите огурцы вместе с другими овощами и фруктами, иначе они быстро испортятся. Старайтесь не держать огурцы в полиэтиленовых пакетах, для хранения лучше выбирать стеклянную или деревянную тару.

Полезные свойства огурца

При покупке качественных огурцов и при их правильном хранении можно получить максимальную пользу для своего организма:

— огурец — природный абсорбент, который активно выводит яды и другие вредные вещества при интоксикации;

— огурцы возбуждают аппетит и стимулируют выделение соляной кислоты в желудке;

— в огурцах достаточно много калия и клетчатки, которые влияют на работу сердца и почек;

— плоды обладают мочегонным эффектом;

— некоторые ферменты в составе огурцов помогают лучше усваивать белки и витамины группы В.