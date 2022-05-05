Куда поехать на вторые майские праздники

Майские праздники продолжаются: куда поехать?

Содержание статьи Скрыть Сочи

Санкт-Петербург

Казань

Калининград

Волгоград

Екатеринбург

Самара

Май — один из любимых месяцев россиян. После январских праздников все с радостью ждут майские, ведь именно тогда можно отправиться в небольшое путешествие. Если вы еще не знаете, куда поехать, расскажем, как можно интересно провести время.

Вторая часть майских праздников в 2022 году в нашей стране выпадает на 7, 8, 9, 10 и 11 мая. Это отличная возможность отправиться в мини-отпуск.

Сочи

Здесь можно посетить несколько мест: Сочи и Красную Поляну, Адлер и его район.

Природа Сочи располагает к длительным прогулкам на свежем воздухе, например, можно пройтись по Имеретинской набережной, устроить пикник и увидеть красивый закат. Для тех, кому хочется развлечься, есть парк «Ривьера», включающий дельфинарий и разнообразные аттракционы.

Можно отправиться в «Скай-парк», который расположен на большом подвесном мосту высотой 207 м, раскинутый через ущелье над рекой Мзымта. Для любителей экстрима есть банджи-джампинг или прыжки на специальном канате вниз с высоты 69 или 207 м.

Еще одно живописное место — морской порт. Он официально признан самым красивым в России. Здесь же установлен памятник героям легендарной «Бриллиантовой руки». Шпиль морского вокзала есть в фильме, когда герои прощаются. Можно прокатиться на белоснежной яхте (бюджет от 500 рублей).

Для тех, кто является ценителем культуры и истории, есть музей истории города Сочи. Он является одним из старейших в Сочи. Коллекция формировалась с 1920 года.

Дендрарий в 50 гектаров с деревьями, растениями, цветами и кустарниками из разных уголков нашей планеты. Тут можно увидеть 1 800 разных видов флоры.

Также открыты для посещения: Зимний театр, Олимпийский парк, стадион «Фишт», «Сочи Автодром».

Санкт-Петербург. Фото Global Look Press

Санкт-Петербург

Северная столица — очень популярное место в майские праздники. В эти дни здесь проводится акция «Гостеприимный Петербург». Она предполагает 18 тысяч бесплатных билетов в культурные места (музеи, концерты, выставки, экскурсии). Питер богат музеями, каждый сможет найти что-то интересное для себя. Самые популярные: Эрмитаж, Эрарта, Музей Фаберже, Зимний дворец, Кунсткамера, крейсер «Аврора», огромное количество домов-музеев писателей и поэтов.

Обязательно посмотрите разводы мостов над Невой. Посетите Васильевский остров, здесь очень красивые старые здания, церкви, в том числе лютеранские. Самым популярным в городе являются водные прогулки по рекам и каналам на трамвайчиках.

Посетите один из недавно построенных парков — Парк 300-летия. С набережной в сторону Яхтенного моста открывается невероятный вид на Финский залив и «Лахта Центр». Здесь же построили новый стадион ФК «Зенит» — «Газпром-Арена».

Казань

Столица Татарстана считается и третьей столицей России. Помимо посещения интересных мест нужно обязательно попробовать татарскую кухню: кыстыбый, эчпочмаки, чак-чак, кызылык, талкыш калеве.

Здесь есть свой Кремль и набережная у него. Посетите красивую мечеть Кул-Шариф.

Самая популярная пешеходная улица — ул. Баумана, расположена в историческом центре города, многие сравнивают ее с московским Арбатом.

Можно отправиться на прогулку от площади Тукая до падающей башни Сююмбике. Лучше всего взять экскурсию по городу на красном туристическом автобусе, где вам расскажут про богатую историю страны. Кстати, у Татарстана сразу два президента.

Поднимитесь на смотровую площадку Центра семьи Казан. Вы сможете увидеть город с высоты птичьего полета.

Если вы с детьми, то можно отправиться в аквапарк «Ривьера», который открыт круглый год. Он является одним из самых больших в Европе.

Калининград. Фото Global Look Press

Калининград

Калининград и его окрестности — отличный повод посмотреть на совершенно нетипичную Россию.

Прогуляйтесь по районам немецкой застройки конца XIX века, посмотрите корабли с Музеем мирового океана. В самом центре города стоит красивый католический собор. Также можно посетить зоопарк, остров Кнайпхоф, тут похоронен философ Иммануил Кант. Для ценителей классической музыки можно сходить на концерт в кафедральном соборе.

Также для посещения рекомендованы: замок Кенигсберг, «Танцующий лес» и Куршская коса.

Обязательно съездите в города на побережье Балтийского моря. Калининградская область подходит для тихого отдыха, здесь можно полюбоваться видами Балтики. Светлогорск является родиной Гофмана и был любимым местом писателя Томаса Манна. Также город богат минеральными водами, грязями и сосновыми лесами. Зеленоградск популярен пляжами. Здесь расположен поселок Янтарный, который является самым крупным в мире по запасам янтаря. Зайдите в Музей суеверий в выставочном комплексе «Янтарный замок», в шахту «Анна», где спрятана знаменитая Янтарная комната.

Волгоград

В канун 9 Мая обязательной программой станут военные музеи и Мамаев курган: Величественная Родина-мать, Озеро слез, Зал Воинской Славы, смена почетного караула. Сверху вы увидите красивый вид на город и Волгу. Рядом есть океанариум с крокодилами, пингвинами и рыбами.

Пройдитесь по паркам и по Центральной набережной, прокатитесь на теплоходе по Волге. По центральной лестнице спуститесь к крупнейшему в Европе речному порту. Дальше отправляйтесь к пойме Царицы, тут есть интерактивный парк «Россия — моя история». Не забудьте заглянуть в сквер Пахмутовой.

Одной из достопримечательностей является скоростной трамвай. Вместо метро здесь метротрам, трамваи проезжают часть маршрута под землей.

Посетите легендарный Дом Павлова и руины разрушенной в войну мельницы Гергардта. Здесь на улице работает круглосуточная экспозиция военной техники и орудий.

Возьмите экскурсию по маршрутам знаковых мемориалов, увековечивших память о великом подвиге защитников Сталинграда (прежнее название города). Есть отдельные экскурсии и программы для детей. Например, Парк-музей русской сказки за Волгой, Музей шоколада, планетарий, Музей занимательных наук Эйнштейна.

Екатеринбург. Фото Global Look Press

Екатеринбург

Уральская столица нашей страны. Екатеринбург имеет живописные Уральские горы. А также город является родиной свердловского рока. Группы «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Агата Кристи» отсюда родом.

Главной достопримечательностью является то, что город находится на границе Европы и Азии. Посетите площадь 1905 года (старейшая в Екатеринбурге). Тут расположена городская администрация, которая является памятником архитектуры в стиле неоклассицизма.

Плотинка — городской пруд ведет свою историю с 1723 года, сейчас здесь красивая набережная, где можно отправиться на прогулку на лодке, посмотреть на фонтаны.

Кстати, плотинка была снята в клипе The Prodigy.

Загляните в дом Севастьянова. Это дворец первой четверти XIX века на берегу Городского пруда. Он является резиденцией Путина.

Еще одно популярное место — Храм на Крови. Он был возведен вместо дома инженера Ипатьева, именно здесь была расстреляна 17 июля 1918 года царская семья.

Даже если вы не большой ценитель культуры, рекомендуем посетить оперный театр. У жителей поход пару раз в год в «оперный» признается хорошим тоном.

Город с высоты птичьего полета можно увидеть на открытой смотровой площадке, которая расположена на 52-м этаже БЦ «Высоцкий». В БЦ зайдите в музей Владимира Высоцкого. Тут представлены личные вещи поэта, полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал на гастролях в Свердловске. Неподалеку возведен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади.

Самара

Самара является родиной пива «Жигулевское». Тут расположен Жигулевский пивоваренный завод — популярное место у туристов. Здесь вас угостят пенным напитком.

Обязательно посетите Иверский женский монастырь. Красивый архитектурный комплекс является центром поволжского православия. Загляните в Покровский кафедральный собор Русской православной церкви в Самаре, здесь есть школа церковного пения. Вознесенский собор — один из старейших храмов города, ее посещали три царя: Александр II, Александр III и Николай II.

Самара — космический город. Посетите экспозицию «Самара космическая», это место признано туристическим брендом Самарской области.

Особый интерес вызывает бункер Сталина. Изначально он создавался как резервное местонахождение ставки верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР Иосифа Сталина.

И конечно, прогулки по набережной никого не оставят равнодушным.