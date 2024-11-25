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Сегодня, 14:57

В сети появилось видео ДТП с участием вратаря «Челмета» Щетилина

Владислав Маслов
Корреспондент
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Стали известны подробности аварии в Челябинске с участием вратаря клуба ВХЛ «Челмет» Алексея Щетилина.

Ранее сообщалось, что игрок, его супруга и еще несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на тротуар у пешеходного перехода. Водиль скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Щетилин с женой помещены в больницу с травмами средней тяжести.

Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости Спорт».

Щетилин выступает за «Челмет» с минувшего лета. 23-летний вратарь провел 16 матчей в текущем сезоне с процентом надежности 90,9.

ХК Челмет
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